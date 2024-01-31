هيئة الإحصاء: الاقتصاد السعودي غير النفطي ينمو بنسبة 4.6% خلال عام 2023

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.6% خلال عام 2023.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 0.9% خلال الربع الرابع من عام 2023 نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%.
وتفصيلًا، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقرير التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لعام 2023م.
ووفقًا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء؛ فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال عام 2023، انخفاضًا بنسبة 0.9% مقارنة بالعام السابق، 2022 ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2% في حين حققت الأنشطة غير النفطية نموًّا بمعدل 4.6% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1%.
وأفادت نتائج الربع الرابع لعام 2023، بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد انخفاضًا بنسبة 3.7% مقارنة بالربع الرابع من عام، 2022، متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.4%؛ في حين حققت كل من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 4.3% و3.1% على التوالي.
وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا بلغ نموًّا بنسبة 0.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام؛ وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 1.1%؛ في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا بمقدار 2.7%على أساس ربعي.
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