فتش عن "النينيو".. قفزة قياسية بأسعار الأرز والسكر.. والمخاوف تتزايد!

وتشير المنظمة أيضًا إلى الارتفاع الأخير في أسعار النفط؛ إذ إن ارتفاع سعر النفط يدفع المنتجين إلى تحويل جزء من محصولهم إلى الإيثانول؛ ما يقلل كمية السكر في السوق؛ ويرفع الأسعار.. غير أن "المحاصيل الوافرة الجاري حصادها حاليًا في البرازيل، وسط ظروف جوية مواتية، أدت إلى الحد من الزيادة في الأسعار العالمية للسكر من شهر إلى آخر"، وفق المنظمة الأممية.