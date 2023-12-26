توقيع اتفاقية بين "تنمية تقنية المعلومات" و"MSA Novo".. لجذب الشركات الصينية إلى المملكة

وتُعدّ شركة MSA Capital المستثمر المؤسسي العالمي الأكثر نشاطًا، حيث تأسست عام 2014، ولها استثمارات في 9 شركات ناشئة في المملكة بأكثر من 45 مليون دولار، كما سهلت دخول 19 شركة عالمية إلى السوق السعودية؛ كما أنها تضم أكثر من 250 شركة عالمية، وتعمل من خلال الاتفاقية على زيادة عدد الشركات العاملة في المملكة وتعزيز النظام البيئي التقني.