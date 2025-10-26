مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار وهيوماين توقعان شراكة إستراتيجية لتسريع الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي

وقّعت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)، وشركة هيوماين التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الشاملة على مستوى العالم، شراكة إستراتيجية، قبيل انعقاد النسخة التاسعة المرتقبة من مؤتمر مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) في الرياض.
وتستعد "هيوماين" للكشف عن سلسلة من الإعلانات الكبرى المتعلقة بالمنتجات والشراكات، حيث تأسست في مايو 2025، وتعمل على بناء قدرات متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر أربعة مجالات أساسية: مراكز البيانات من الجيل التالي، والبنية التحتية ومنصات الحوسبة السحابية عالية الأداء، ونماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة – بما في ذلك "علّام" (ALLAM)، الذي يعدّ أحد أقوى نماذج اللغة الكبيرة العربية ومتعددة الوسائط في العالم والحلول التحويلية للذكاء الاصطناعي، كما تتمثل مهمة الشركة في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للابتكار في الذكاء الاصطناعي وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة ريتشارد أتياس: "لا شك في أن الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي ستحدد ملامح الحقبة القادمة من التنافسية العالمية، ومن خلال شراكتنا مع شركة هيوماين، فإننا نجمع طموح وقدرات المملكة مع الوصول العالمي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وسنعمل معًا على صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي بطرق تدفع الابتكار، وتعزز الاقتصادات، وتضمن أن تخدم التكنولوجيا الإنسانية حقًا".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين طارق أمين: " نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون مُرتكزًا على الإنسان، والشراكة مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) تمنحنا منصة عالمية قوية لتسريع الابتكار الذي لا يقتصر على كونه متقدمًا، بل إنسانيًا بعمق، ويدور هذا التعاون حول اكتساب الرؤى وخلق الفرص لتمكين الذكاء الاصطناعي من الارتقاء بكل من الشمال والجنوب العالمي، والإعلانات القادمة التي سنكشف عنها في مؤتمر FII9 ستُغير قواعد اللعبة وتفتح إمكانيات جديدة لكيفية خدمة الذكاء الاصطناعي للبشرية".