مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار وهيوماين توقعان شراكة إستراتيجية لتسريع الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين طارق أمين: " نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون مُرتكزًا على الإنسان، والشراكة مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) تمنحنا منصة عالمية قوية لتسريع الابتكار الذي لا يقتصر على كونه متقدمًا، بل إنسانيًا بعمق، ويدور هذا التعاون حول اكتساب الرؤى وخلق الفرص لتمكين الذكاء الاصطناعي من الارتقاء بكل من الشمال والجنوب العالمي، والإعلانات القادمة التي سنكشف عنها في مؤتمر FII9 ستُغير قواعد اللعبة وتفتح إمكانيات جديدة لكيفية خدمة الذكاء الاصطناعي للبشرية".