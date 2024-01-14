"المركز السعودي للأعمال الاقتصادية" يطلق خدمة الرمز الإلكتروني الموحد

يُذكر أن المركز السعودي للأعمال يقدم أكثر من 750 خدمة خلال فروعه المكانية الـ17 المنتشرة في 14 مدينة حول المملكة، ويؤدي المركز عددًا من الأدوار؛ بهدف تسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة، أبرزها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارًا وأقل تكلفة.