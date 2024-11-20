الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي إلى أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الأربعاء، مدفوعة بتراجع الدولار وتفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا؛ ما رفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.