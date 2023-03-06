"المنتدى السعودي البريطاني للتقنية النظيفة" ينطلق الأربعاء المقبل

يهدف المنتدى إلى الجمع بين الشركات البريطانية والسعودية؛ لبحث مجالات التقنية النظيفة في القطاعات الرئيسة، للعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية، وتطوير الطاقة النظيفة، وتقنيات البطاريات، وإدارة النفايات، والحفاظ على المياه.