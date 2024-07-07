مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11688.61 نقطة

وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، و الباحة، وميدغلف للتأمين، ومشاركة ريت، وساسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإعادة السعودية، وأنعام القابضة، واليمامة للحديد، ومتطورة، و ليفا الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 6.69% .