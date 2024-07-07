مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11688.61 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 29.95 نقطة ليقفل عند مستوى 11688.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 195 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، و الباحة، وميدغلف للتأمين، ومشاركة ريت، وساسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإعادة السعودية، وأنعام القابضة، واليمامة للحديد، ومتطورة، و ليفا الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 6.69% .
فيما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وسماسكو، والباحة، وشمس ، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومتطورة، وسماسكو، ومياهنا، وأميانتيت هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 244.80 نقطة ليقفل عند مستوى 26154.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.