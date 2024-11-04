إضافة خدمة الشحن "turkiye to red sea express service" التابعة لشركة "msc" إلى ميناء جدة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة خدمة الشحن الجديدة " TURKIYE TO RED SEA EXPRESS SERVICE" " التابعة لشركة "MSC" إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يعكس تزايد معدلات نمو القطاع البحري بالمملكة، وتميز الكفاءة التشغيلية، وازدياد ثقة المستثمرين بموانئ المملكة.
يأتي ذلك ضمن مساعي "موانئ"؛ للإسهام في رفع تنافسية المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، وترسيخ موقع المملكة، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: تكيرداغ وعلي آغا ومرسين واسكندرون في تركيا، والعبقة بالأردن، والملك عبدالله برابغ، بطاقة استيعابية تبلغ 6000 حاوية قياسية.
يُذكر أن الشراكات التي تعقدها "موانئ" مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، تسهم في تطوير موانئ المملكة، وتعمل على دعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات المرتبطة بالخدمات التشغيلية واللوجستية.