تعاملات الثلاثاء.. النفط يتراجع 1% بفعل قوة الدولار

كان الدولار قد ارتفع أمس الإثنين، إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسة بعد أن تجنبت الحكومة الأمريكية الإغلاق الجزئي، وعزّزت بيانات اقتصادية توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.