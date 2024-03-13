السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 30 مليون دولار في صندوق Olive Rock للملكية الخاصة

من جهته قال مهند قٌبّج:" نشكر SVC على الاستثمار والثقة، ونحن متحمسون للشراكة المثمرة بين الطرفين، ونود أيضاً أن نؤكد على الاقتناع التام بأن الشراكات في مجال الملكية الخاصة في المملكة ستصبح بشكل متزايد أمراً أساسياً في تعزيز نمو منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي تعزيز التوسع والتطور في المشهد العام للاستثمار".