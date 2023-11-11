المملكة وكوت ديفوار تتفقان على إنشاء مجلس أعمال مشترك

وقّع اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام للمؤسسات الإيفواري، مذكرة تفاهم اليوم، لإنشاء مجلس أعمال سعودي إيفواري مشترك؛ لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وجمهورية كوت ديفوار، وذلك بالتزامن مع أعمال القمة السعودية الإفريقية التي استضافتها العاصمة الرياض.