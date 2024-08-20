بشعار "مستقبل الحياة".. الرياض تحتضن معرض سيتي سكيب العالمي نوفمبر القادم

وتوفر النسخة الأضخم من معارض سيتي سكيب حول العالم فرصًا استثمارية مميزة من خلال برنامج مستثمرين متخصص وفرص تواصل مناسبة، وتستعرض حلول البنية التحتية الذكية والحلول القائمة على التقنية والتخطيط المرتكز على البيانات، التي تكتسب أهمية في إنشاء بيئات حضرية فعالة ومستدامة وصالحة للعيش، كما يسلط المعرض الضوء على تطوير البنية التحتية الرياضية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على الملاعب الثمانية التي تم الإعلان عنها حديثًا، حيث سيضم جزءًا خاصًا للملاعب والفعاليات الضخمة.