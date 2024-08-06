"مسك" تعزّز نموّ الشركات الناشئة عبر تنظيم اللقاء الثاني من "تمكّن"

يسعى مجتمع روّاد الأعمال في إطار سعي مسار مسك الريادة، إلى تحقيق عدد من المستهدفات؛ منها: خفض التكاليف التشغيلية للشركات الناشئة بمقدار 5 ملايين ريال سعودي، وتقديم امتيازات متنوعة وربط روّاد الأعمال بمجموع رأس مالي قدره 30 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى تسهيل إتمام 3 صفقات بمجموع لا يقل عن 5 ملايين ريال سعودي؛ حيث أفاد حوالي 60% من المستفيدين الذين كانوا جزءًا من المجتمع بأن عضويتهم ساعدتهم على زيادة مبيعاتهم.