الصناعة تعلن أسماء التحالفات الفائزة بـ25 موقعًا تعدينيًا في حزام الدويحي وتفتح المنافسة على 162 موقعًا جديدًا

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فوز تسع شركات وتحالفات محلية ودولية في المنافسة العلنية الإلكترونية متعددة الجولات على رخص الكشف التعديني لـ(25) موقعًا في حزام نبيطة الدويحي بمنطقة مكة المكرمة، متعهدةً بإنفاق استكشافي يتجاوز (156) مليون ريال سعودي، كما أوضحت الوزارة أنها ستستأنف المنافسة على (10) مواقع إضافية في الحزام نفسه خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري، على أن تُعلن نتائجها النهائية بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية.
وضمّت قائمة الفائزين تحالفات وشركات بارزة، وهي: تحالف Hancock Prospecting Midana Exploration Pty Ltd مع شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، وتحالف Shandong Gold Group مع شركة عجلان وإخوانه للتعدين، وتحالف Technology Experts مع شركة Andiamo Exploration Ltd، وتحالف cEwen Inc مع شركة سمو، إضافةً إلى شركات: باطن الأرض للذهب، Aurum Global Group، والمسار للمعادن، ومصفاة الذهب السعودية، والائتلاف المميز للتعدين.
وأفادت الوزارة أنها أوقفت المنافسة على الموقع الأخير (ND26) في حزام نبيطة الدويحي، بعد أن تجاوزت عروض الإنفاق على الاستكشاف التقييمات الفنية المتوقعة، وارتفعت إلى مستويات غير قابلة للتنفيذ عمليًا، مؤكدةً أن هذا الموقع سيُعاد تقييمه وفق الجدول الزمني المعتمد، ووفقًا لنظام الاستثمار التعديني ولوائحه التنفيذية، ومعايير وإرشادات المنافسات التعدينية؛ بما يضمن العدالة والشفافية ويحمي مصالح المستثمرين.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة استعدادها في 28 سبتمبر 2025 لبدء المنافسة العلنية متعددة الجولات على (162) موقعًا تعدينيًا جديدًا في حزامي النقرة والصخيبرة الصفرا بمنطقة المدينة المنورة، ضمن خطة الوزارة لطرح أكثر من (50) ألف كيلومتر مربع من الأحزمة المتمعدنة خلال عام 2025؛ بهدف توسيع قاعدة الاستثمارات، وزيادة حجم الإنفاق على أعمال الاستكشاف، وفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكّدت الوزارة أن الإقبال المتزايد من كبرى الشركات العالمية يعكس الثقة في قطاع التعدين السعودي الذي تُقدّر قيمة موارده المعدنية بأكثر من (9.4) تريليونات ريال سعودي، ما يجعله ركيزة رئيسة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة وجهة عالمية رائدة في مجال التعدين.
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل والفرص الاستثمارية، يمكن زيارة منصة "تعدين" .