الصناعة تعلن أسماء التحالفات الفائزة بـ25 موقعًا تعدينيًا في حزام الدويحي وتفتح المنافسة على 162 موقعًا جديدًا

وأفادت الوزارة أنها أوقفت المنافسة على الموقع الأخير (ND26) في حزام نبيطة الدويحي، بعد أن تجاوزت عروض الإنفاق على الاستكشاف التقييمات الفنية المتوقعة، وارتفعت إلى مستويات غير قابلة للتنفيذ عمليًا، مؤكدةً أن هذا الموقع سيُعاد تقييمه وفق الجدول الزمني المعتمد، ووفقًا لنظام الاستثمار التعديني ولوائحه التنفيذية، ومعايير وإرشادات المنافسات التعدينية؛ بما يضمن العدالة والشفافية ويحمي مصالح المستثمرين.