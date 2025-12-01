سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 10543 نقطة بتداولات بلغت 3.6 مليارات ريال

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بمقدار 47.88 نقطة، ليقفل عند مستوى 10,543 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 160 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 154 شركة على تراجع.
وجاءت أسهم شركات "الاستثمار ريت"، و"الأبحاث والإعلام"، و"رسن"، و"المتكاملة"، و"نقي" ضمن الأكثر ارتفاعًا، بينما كانت أسهم شركات "صدق"، و"الجزيرة ريت"، و"شري"، و"يو سي آي سي"، و"الكابلات السعودية" الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب التغير بين 3.55% و8.32%.
وسجلت أسهم "أمريكانا"، و"أرامكو السعودية"، و"شري"، و"جرير"، و"باتك" نشاطًا لافتًا من حيث الكمية، في حين كانت أسهم "شري"، و"الراجحي"، و"أرامكو السعودية"، و"رسن"، و"الاتصالات السعودية" الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
وفي المقابل، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) مرتفعًا 91.69 نقطة، ليصل إلى مستوى 23,994.65 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبكمية تداول بلغت 2 مليون سهم، نُفذت عبر 2795 صفقة.