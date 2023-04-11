السعودية تتصدَّر مجموعة العشرين في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي

وارتفع المؤشر من 56.9 نقطة في شهر ديسمبر 2022م إلى 58.2 نقطة في شهر يناير 2023م، بزيادة واضحة عن المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وتعتبر نتيجة المؤشر هي ثاني أعلى مستوى مسجل منذ سبتمبر 2021م. كما سجلت الطلبات الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا؛ إذ بلغت 65.3 نقطة؛ لتمثل ثاني أكبر معدل ارتفاع في 16 شهرًا؛ بما عزز نمو النشاط غير النفطي؛ إذ ساهم هذا الارتفاع في زيادة النظرة التفاؤلية لأصحاب الأعمال والمستثمرين واستمرار خططهم التوسعية بالتزامن مع تحسُّن ظروف السوق.