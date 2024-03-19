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بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.. أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء

عقب صعود ملحوظ سجلته الأسعار في تعاملات أمس للخام الأمريكي ومزيج برنت
بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.. أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت في جلسة أمس الاثنين أعلى مستوى منذ مطلع نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 82.56 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 0.19% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 86.70 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 0.22% عن سعر الإغلاق السابق.

وجاء التراجع اليوم بعد صعود ملحوظ سجّلته أسعار الخام في تعاملات أمس؛ إذ ارتفعت عقود خام "برنت" بنسبة 1.8% إلى 86.89 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي. كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.95% إلى 82.16 دولارًا للبرميل.

أسعار النفط
النفط

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