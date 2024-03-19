بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.. أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء

وجاء التراجع اليوم بعد صعود ملحوظ سجّلته أسعار الخام في تعاملات أمس؛ إذ ارتفعت عقود خام "برنت" بنسبة 1.8% إلى 86.89 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي. كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.95% إلى 82.16 دولارًا للبرميل.