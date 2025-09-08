أسعار النفط تصعد مع اتفاق أوبك+ على رفع الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة لهذا اليوم الاثنين، معوضة خسائر الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت (أوبك+) مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج لكن بوتيرة أبطأ اعتبارًا من أكتوبر نظرًا لتوقع ضعف الطلب العالمي.