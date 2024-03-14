في أعلى مستوى تاريخي.. الأنشطة غير النفطية تسجل "50%" من الناتج المحلي السعودي الحقيقي في 2023

سجلت الأنشطةُ غير النفطية في المملكة العربية السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023، بنسبة "50%"، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.