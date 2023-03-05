مزيد من التوظيف والشراء.. قفزة قياسية لنشاط الأعمال غير النفطي بالمملكة

ارتفع نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في فبراير معتمداً على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة، بحسب ما أظهره مسح الأحد.