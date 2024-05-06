مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12372 نقطة

وكانت أسهم شركات: وبوبا العربية، وميدغيلف للتأمين، وتكافل الراجحي، وولاء، والباحة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: سلوشنز، والكابلات السعودية، وجي آي جي، وثمار، ومجموعة تداول الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.46%.