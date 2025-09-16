خلال أسبوع.. 231 مليون عملية عبر نقاط البيع بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في النقل (5.533.000) بقيمة (966.767.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة (9.678.000) بقيمة (876.341.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي إلى (56.427.000) بقيمة (1.570.744.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المخبوزات والحلويات (7.939.000) بقيمة (253.782.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق (691.000) بقيمة (254.068.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات (52.248.000) بقيمة (1.965.973.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الملبوسات والإكسسوارات (8.248.000) بقيمة (902.679.000) ريال، في حين بلغ عدد العمليات في الثقافة والترفيه (4.589.000) بقيمة (371.632.000) ريال.