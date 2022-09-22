مناطق لوجستية عالمية وآلاف الوظائف.. طفرات تشهدها "الموانئ السعودية"

وأطلقت "موانئ" خدمة نقل المنتجات النفطية من سفينة إلى أخرى بميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وكذلك تشغيل محطة تموين السفن بالوقود بذات الميناء، وتقديم خدمة إمداد وتزويد احتياجات السفن من الوقود على مدار الساعة، بالإضافة إلى اتجاهها لتصنيع ثلاث رافعات حاويات ساحلية جديدة يُمكنها استقبال السفن الضخمة والمتطورة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكامل الإنتاجية والكفاءة العالية.