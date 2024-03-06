تراجعٌ طفيفٌ للنفط.. و"برنت" عند 81.91 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط قليلاً، اليوم الأربعاء، إذ تعارضت المخاوف بشأن نمو الطلب في الصين؛ أكبر مستورد للخام في العالم، مع مؤشراتٍ على شحٍ في الإمدادات، في ظل تخفيضاتٍ إنتاجية من جانب منتجين كِبار.
كما تلقت الأسعار دعماً من تراجع الدولار الأميركي، وهو الأمر الذي عزّز الطلب للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً إلى 81.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتاً، إلى 78.04 دولار للبرميل.
ويفتقر معدل النمو الاقتصادي المستهدف في الصين لعام 2024 بنحو خمسة في المئة، إلى خُطط تحفيزٍ كبيرة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر؛ ما زاد المخاوف من أن نمو الطلب في الصين قد يتأخر هذا العام.. وأعلنت بكين هذا الهدف أمس الثلاثاء.