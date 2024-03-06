تراجعٌ طفيفٌ للنفط.. و"برنت" عند 81.91 دولار للبرميل

ويفتقر معدل النمو الاقتصادي المستهدف في الصين لعام 2024 بنحو خمسة في المئة، إلى خُطط تحفيزٍ كبيرة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر؛ ما زاد المخاوف من أن نمو الطلب في الصين قد يتأخر هذا العام.. وأعلنت بكين هذا الهدف أمس الثلاثاء.