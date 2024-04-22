بنسبة 2.5 %.. أسعار الذهب تتراجع إلى أدنى مستوى في أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة لأدنى مستوى في أسبوع، الاثنين، مع انحسار المخاوف بشأن اتساع الصراع في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى تقليص تعاملاتهم التي تعد ملاذًا آمنًا لصالح الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.