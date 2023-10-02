مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11005.94 نقاط

وكانت أسهم شركات أنابيب، ورعاية، ووقت اللياقة، والوطنية للتعليم، والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات لوبريف، والبابطين، وبوبا العربية، وشاكر، والزامل للصناعة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 90.90% و 4.56% .