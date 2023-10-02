مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11005.94 نقاط

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 34.23 نقطة ليقفل عند مستوى 11005.94 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 170 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 158 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنابيب، ورعاية، ووقت اللياقة، والوطنية للتعليم، والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات لوبريف، والبابطين، وبوبا العربية، وشاكر، والزامل للصناعة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 90.90% و 4.56% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، والأهلي، وشمس ، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات، ولومي، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 93.39 نقطة ليقفل عند مستوى 22792.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.