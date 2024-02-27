"موانئ" تحتفي بتحقيق مستهدفات "كفاءة الإنفاق" لضمان الاستدامة المالية

وأقامت "موانئ" على هامش حفل التكريم بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، فعالية توعوية؛ لنشر ثقافة كفاءة الإنفاق، بمشاركة جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف رفع الوعي لدى موظفي الهيئة العامة للموانئ، وتمكين الإدارات من رفع كفاءة الإنفاق، وتسليط الضوء على المنجزات، وقصص النجاح التي تمت ضمن هذا الإطار؛ مما يؤدي إلى تحقيق إنجازات أكبر في السنوات المقبلة.