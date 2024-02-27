"موانئ" تحتفي بتحقيق مستهدفات "كفاءة الإنفاق" لضمان الاستدامة المالية

احتفت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" بتحقيق مستهدفات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، من خلال تكريم عدد من منسوبيها الذين أسهموا في تحقيق تلك المستهدفات، وذلك بحضور رئيس "موانئ" عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان.
وأقامت "موانئ" على هامش حفل التكريم بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، فعالية توعوية؛ لنشر ثقافة كفاءة الإنفاق، بمشاركة جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف رفع الوعي لدى موظفي الهيئة العامة للموانئ، وتمكين الإدارات من رفع كفاءة الإنفاق، وتسليط الضوء على المنجزات، وقصص النجاح التي تمت ضمن هذا الإطار؛ مما يؤدي إلى تحقيق إنجازات أكبر في السنوات المقبلة.
يأتي هذا ضمن جهود "موانئ" الهادفة إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، عبر تقديم خدمات عالية الجودة ومستدامة، والعمل على تحقيق مستهدفات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بجميع مساراتها، التي تدعم رؤية 2030.
يُذكر أن "موانئ" تحرص على استخدام الموارد والخدمات بكفاءة عالية، إضافة إلى التوعية بحسن استخدامها وتوظيفها بمكانها الصحيح، لضمان الاستدامة المالية، والارتقاء بجودة المشروعات، والأصول، والمرافق، بما يتناسب مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط ثلاث قارات.