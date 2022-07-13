ألمانيا: سنوقف شراء الفحم الروسي في أغسطس والنفط في ديسمبر

قال نائب وزير المالية الألماني يورج كوكيز في مؤتمر في سيدني: إن ألمانيا ستتوقف تمامًا عن شراء الفحم الروسي في الأول من أغسطس، كما ستتوقف عن شراء النفط الروسي في 31 ديسمبر؛ فيما يمثل تحولًا كبيرًا في مصدر إمدادات الطاقة في البلاد.