"مدن" تصدر تقريرها السنوي لعام 2023 بتحقيق 14,45 مليار ريال استثمارات صناعية ولوجستية جديدة

وتعزيزًا للخدمات في المدن الصناعية؛ عملت "مدن" على إضافة سعات كهربائية حجمها 724 "م.ف.أ" في المدن الصناعية: "الثالثة بالدمام، والثالثة بجدة، والطائف، ووعد الشمال، ونجران"، وأضافت 45 ألف "م3/يومياً" من مياه الشرب في مدينة سدير للصناعة والأعمال، وواحة مدن بينبع، كما تم إطلاق خدمات صرف صحي وصناعي في مدينة سدير للصناعة والأعمال والمدينة الصناعية بالمدينة المنورة بطاقة 15 ألف "م3/ يوميًا".