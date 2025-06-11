ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % والأسواق تترقب تقرير "التضخم الأمريكي"

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 36.52 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 % إلى 1238.97 دولارًا، وصعد البلاديوم 1% إلى 1070.88 دولارًا.