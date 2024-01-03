سوق الأسهم.. إقفال عند 11928.89 نقطة والتداولات 10.9 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، والخليج للتدريب، والباحة، وأميانتيت، والنايفات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أكوا باور، وكاتريون، ونادك، ومسك، وإسمنت ينبع الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.38% و5.43%.