مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11913 نقطة

وكانت أسهم شركات الماجد للعود، والباحة، والعمران، والبحر الأحمر، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات رتال، والمملكة، وأسلاك، والاستثمار ريت، والمتقدمة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 4.23%.