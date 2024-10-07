مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11913 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 144.58 نقطة ليقفل عند مستوى 11913.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 699 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 185 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 45 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الماجد للعود، والباحة، والعمران، والبحر الأحمر، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات رتال، والمملكة، وأسلاك، والاستثمار ريت، والمتقدمة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 4.23%.
وكانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، والأسماك، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 6.79 نقاط ليقفل عند مستوى 24649.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 48 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 9 ملايين سهم.