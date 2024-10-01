أسعار الذهب والنفط تقفز بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل وتصاعد التوتر بالشرق الأوسط

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 2661.63 دولار للأونصة، بحلول الساعة 1740 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2685.42 دولار يوم الخميس الماضي. واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2690.3 دولار، وفقًا لسكاي نيوز عربية.