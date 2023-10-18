اتحاد الغرف يوقّع اتفاقية للتعاون الاقتصادي مع بلدية داليان الصينية

وتشمل مجالات التعاون وفقًا لبنود الاتفاقية العمل على تعزيز التواصل والتجارة والاستثمار بين الشركات من الجانبين واستكشاف الفرص والأسواق بالتركيز على قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية والتمويل، فضلًا عن دعم الشركات في الوصول إلى الشركاء التجاريين وتوفير المعلومات وتنظيم زيارات الوفود التجارية المتبادلة والمشاركة في المعارض والملتقيات.