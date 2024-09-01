"الرياض للتعمير" و"ريمات الرياض للتنمية" تبرمان اتفاقية شراكة تتضمن استحواذ الأولى على أرضين بقيمة 1.4 مليار ريال

أعلنت شركة "الرياض للتعمير" اليوم عن توقيع اتفاقية اكتتاب واستحواذ مع شركة ريمات الرياض للتنمية؛ للاستحواذ على أرضين تبلغ قيمتهما 1.4 مليار ريال، من خلال زيادة رأس المال مقابل إصدار أسهم جديدة لصالح شركة ريمات الرياض للتنمية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار إستراتيجية شركة الرياض للتعمير الهادفة إلى تعظيم القيمة للمساهمين، والسعي إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، كما أن هذا الاستثمار يعد خطوة مهمة إستراتيجية للشركتين، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون، وإيجاد قيمة أكبر للشركتين ولمنطقة الرياض، في ضوء فرص النمو في المنطقة وفي القطاع.
وتقع الأرضان على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، وتتميزان بمواقع إستراتيجية في مدينة الرياض ذات أهمية خدمية وتجارية مما يحقق تعظيم العائد على محفظة الأصول خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ريمات الرياض للتنمية عبدالله بن سليمان أبو داود، أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور شركة ريمات الرياض، الذراع التنموية لأمانة منطقة الرياض، لتحقيق إحدى أولوياتها الإستراتيجية في تطوير نماذج أعمال جاذبة ومبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال:" نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تنويع محفظتنا الاستثمارية وتنشيط الأصول المملوكة للشركة بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية للشركة والتنمية المستدامة لمدينة الرياض، وذلك من خلال التعاون مع شريك إستراتيجي في القطاع مثل شركة الرياض للتعمير، حيث نتطلع إلى العمل معاً على تطوير مشاريع مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة، لرياض عامرة ومستدامة".
بدوره، بيّن الرئيس التنفيذي للرياض للتعمير جهاد بن عبدالرحمن القاضي، أن هذه الخطوة تعكس التزامنا المستمر بتعظيم العوائد لمساهمينا، وتسريع تحقيق أهدافنا الإستراتيجية، وتأصيل نهج تحقيق الشراكات ذات القيمة المضافة التي تنتهجها الشركة منذ إعلان إستراتيجيتها مطلع العام 2023م تحت شعار "نستثمر للنمو"، التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها في قطاع التطوير العقاري وإدارة التطوير وتعزيز الجهود للارتقاء بأعمال الشركة لمواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مدينة الرياض والمملكة، بما يتوافق مع ملامح إستراتيجية مدينة الرياض ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتحقيق التنمية.