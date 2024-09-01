"الرياض للتعمير" و"ريمات الرياض للتنمية" تبرمان اتفاقية شراكة تتضمن استحواذ الأولى على أرضين بقيمة 1.4 مليار ريال

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار إستراتيجية شركة الرياض للتعمير الهادفة إلى تعظيم القيمة للمساهمين، والسعي إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، كما أن هذا الاستثمار يعد خطوة مهمة إستراتيجية للشركتين، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون، وإيجاد قيمة أكبر للشركتين ولمنطقة الرياض، في ضوء فرص النمو في المنطقة وفي القطاع.