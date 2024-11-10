البنك المركزي السعودي يرخّص لشركة لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل

ويأتي هذا القرار مواكبًا لمستهدفات البنك المركزي الرامية إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه؛ لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.