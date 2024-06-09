ضمن الأعلى تاريخيًا.. الأسهم السعودية تغلق بتداول ناهز 54 مليار ريال

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم بتداول ناهز 54 مليار ريال، ضمن مستويات هي الأعلى تاريخياً.
تفصيلًا، أنهى "تاسي" أول تعاملات الأسبوع باللون الأخضر كاسبًا أكثر من 290 نقطة، حيث أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 2.6% عند 11855 نقطة (+ 295 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 54 مليار ريال.
وتضمنت تداولات اليوم صفقات خاصة على أرامكو السعودية، بنحو 1.55 مليار سهم وبقيمة 42.1 مليار ريال، وهي صفقات للمؤسسات المشاركة عن طريق الصفقات المتفاوض عليها في الطرح الثانوي العام لشركة أرامكو السعودية.