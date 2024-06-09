ضمن الأعلى تاريخيًا.. الأسهم السعودية تغلق بتداول ناهز 54 مليار ريال

تفصيلًا، أنهى "تاسي" أول تعاملات الأسبوع باللون الأخضر كاسبًا أكثر من 290 نقطة، حيث أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 2.6% عند 11855 نقطة (+ 295 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 54 مليار ريال.