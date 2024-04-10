صعود يتحدّى المخاوف والتوترات.. "عقود النفط الآجلة" عند "89.4" دولارًا للبرميل

وجاء صعود أسعار الذهب الأسود، اليوم، على الرغم من تقديرات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار "3.03" مليون برميل الأسبوع الماضي، ومن المقرّر صدور البيانات الحكومية الرسمية في وقت لاحق اليوم.