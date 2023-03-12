بشكل هائل.. "أرامكو السعودية" تتفوق على "أكبر 5 شركات طاقة بالعالم"

تفوقت شركة أرامكو السعودية، بشكل هائل، على أكبر خمس شركات طاقة في العالم خلال عام 2022؛ حيث تجاوزت أرباحها بمفردها، صافي أرباح الشركات الخمس مجتمعة بنسبة 6%.
وشركات النفط الخمس هي: (إكسون موبيل، شيفرون "الولايات المتحدة"، توتال "فرنسا"، شل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا").
ووفقًا لرصد صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للشركات، فقد بلغ صافي الربح لشركة أرامكو السعودية 161.1 مليار دولار، مقابل 151.5 مليار دولار أرباح الشركات الخمس مجتمعة.
وتوزعت أرباح الشركات الخمس على النحو التالي: 55.7 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، و35.5 مليار دولار لشركة شيفرون، و20.5 مليار دولار لشركة توتال، و42.3 مليار دولار لشركة شل؛ بينما خسائر قيمتها 2.5 مليار دولار لشركة بي بي بسبب خروجها من السوق الروسية.
وتجاوزت شركة أرامكو السعودية أرباح أقرب منافسيها (شركة إكسون موبيل) خلال العام الماضي 189%؛ بينما وصل الفارق إلى 686% عند مقارنتها بأرباح شركة توتال.
واستفادت شركات النفط والطاقة العالمية من تحسن أسعار النفط وزيادة المبيعات مع تقلص الإمدادات الروسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وكانت شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية" أو "الشركة") قد أعلنت اليوم عن نتائجها المالية لعام 2022 كاملًا؛ حيث سجلت صافي دخل قياسي بلغ 604.0 مليارات ريال سعودي (161.1 مليار دولار أمريكي)؛ مما يمثل أعلى أرباح سنوية لها كشركة مدرجة في السوق المالية. كما أعلنت أرامكو السعودية أيضًا عن توزيعات أرباح قدرها 73.2 مليار ريال سعودي (19.5 مليار دولار أمريكي) عن الربع الرابع من عام 2022 ليتم توزيعها في الربع الأول من العام 2023.
وجاءت هذه النتائج مدعومة بأسعار النفط القوية والكميات الكبيرة المباعة، وتحسن هوامش أرباح المنتجات المكررة؛ فيما تُواصل الشركة تعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز؛ فضلًا عن محفظتها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، لتلبية الطلب المتوقع في المستقبل.