بشكل هائل.. "أرامكو السعودية" تتفوق على "أكبر 5 شركات طاقة بالعالم"

وكانت شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية" أو "الشركة") قد أعلنت اليوم عن نتائجها المالية لعام 2022 كاملًا؛ حيث سجلت صافي دخل قياسي بلغ 604.0 مليارات ريال سعودي (161.1 مليار دولار أمريكي)؛ مما يمثل أعلى أرباح سنوية لها كشركة مدرجة في السوق المالية. كما أعلنت أرامكو السعودية أيضًا عن توزيعات أرباح قدرها 73.2 مليار ريال سعودي (19.5 مليار دولار أمريكي) عن الربع الرابع من عام 2022 ليتم توزيعها في الربع الأول من العام 2023.