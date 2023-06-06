"نيوم" تستقطب استثمارات بـ 21 مليار ريال لأولى مراحل مشروع توسعة مجتمعاتها السكنية

يشار إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية لمنطقة نيوم، جذب المزيد من المستثمرين ليسهموا في تحقيق رؤية نيوم من خلال الإشراف على أصولها التجارية وإدارتها، ويمثل هذا الاستثمار الضخم مؤشرًا آخر على حجم المشروع وأهميته بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وآثاره الإيجابية في المنطقة، مما يعزز تنافسية الشركات المحلية، والاستخدام الأمثل للحلول المستدامة، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل محليًا.