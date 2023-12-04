بين زخم الصعود والهبوط.. حرب غزة وتخفيضات أوبك+ تلامس عقود النفط

وكانت تخفيضات أوبك+ التي أعلنت يوم الخميس، طوعية بطبيعتها؛ مما أثار الشكوك حول ما إذا كان المنتجون سيعملون بها بالكامل أم لا، والمستثمرون غير متأكدين أيضًا من كيفية قياس هذه التخفيضات؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".