ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 2461.27 دولارًا للأوقية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 30.35 دولارًا للأوقية، واستقر البلاتين عند 994.81 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.4% إلى 955.77 دولارًا.