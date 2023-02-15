"الخلف" يرأس وفد السعودية في اجتماع محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

وأكد أن الطاقة الموثوقة وميسورة التكلفة التي يمكن الوصول إليها تُعد مهمة لمعالجة مسببات انعدام الأمن الغذائي؛ موضحًا أن الاعتماد على جميع مصادر الطاقة يُسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ويُعزز الأمن الغذائي، كما حثّ الصندوق على أهمية أن يتبنى في عملياته إطار الاقتصاد الدائري للكربون، والذي صادق عليه قادة دول مجموعة العشرين في العام 2020م.