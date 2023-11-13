"منشآت" تطلق أداة نماذج الأعمال الأولى من نوعها عالمياً

نظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ملتقى جدة لمنظومة الابتكار التجاري الوطنية، وذلك بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي، تم من خلاله إطلاق أداة ذكية لاختيار نماذج الأعمال التجارية، التي تساعد رائدات ورواد الأعمال على استكشاف أكثر من ٥٠ منهجية أعمال مبتكرة تم تطبيقها عالمياً ومحلياً، حيث تعد هذه الأداة غير مسبوقة في مجال الخدمات الحكومية الرقمية حول العالم، وذلك في مقر جامعة دار الحكمة بمحافظة جدة.