وضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية متكاملة تتجاوز 130 ألف م2 بميناء جدة الإسلامي

وتقدم المنطقة اللوجستية الجديدة حلولًا فريدة من نوعها وخدمات وأنظمة بيئية متكاملة، تشمل مركزًا للتصدير، وخدمات التخزين والفرز، ومستودعات ذكية، وخدمات التخزين المبرد، إلى جانب خدمات نقل متعدد الوسائط؛ لتلبية احتياجات المستفيدين؛ بما يسهم في تقديم نظام لوجستي موحد يستفيد من شبكة الشركة الضخمة "CMA CGM" مع حلول CCIS الداخلية، وخدمات CEVA اللوجستية، لتزويد العملاء بحلول لوجستية متكاملة وسلسة من البداية حتى النهاية.