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أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" عند 87.92 دولار للبرميل
ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 86.23 دولار
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، في ظل التقلبات السعرية التي يشهدها السوق على مدار الفترة الحالية.
وسجل خام برنت ارتفاعاً قدره 3.34 دولار أو 3.95 بالمائة إلى 87.92 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 86.23 دولار للبرميل بزيادة قدرها 3.44 دولار أو 4.16 بالمائة.
ويرى محللون من بنك أيه.إن.زد، أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط من شأنها أن تدعم أسعار النفط، ويمكن توقع مزيدٍ من التقلبات.