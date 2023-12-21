"بنك التصدير والاستيراد" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الكازاخستاني

من جانبه أكّد "مُرات يليباييف" أهمية التعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في دعم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تستهدف التعاون المشترك لتعزيز الصادرات في المملكة وكازاخستان؛ حيث تتيح فرصًا أكبر للتعاون في مجال تصدير المنتجات والخدمات، وتشجيع التواصل بين الشركات في الدولتين لزيادة فرص الأعمال والاستثمار، ودعم المشاريع المشتركة بما يعزّز النمو الاقتصادي للطرفين.