أسعار النفط ترتفع متأثرة بهبوط مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات هبوط مخزونات النفط الأمريكية أكثر من المتوقع في ظل تكثيف المصافي إنتاجها قبل موسم الصيف.
وفي التفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 42 سنتاً أو بنسبة 0.51 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 83.58 دولاراً للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام غرب تكساس الأمريكي بواقع 61 سنتاً أو 0.78 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 78.99 دولاراً للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو، لترتفع قليلاً عن توقعات محللين، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
ويحد ارتفاع الدولار من أسعار النفط الخام، كما تُضعف قوة العملة الأمريكية الطلب على النفط من خلال جعله أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحوزون عملات أخرى.
وشكلت آمال التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة ضغطاً إضافياً على أسعار النفط في الجلسات القليلة السابقة، إذ يقول محللون إن علاوة المخاطر على النفط تراجعت بالتوازي مع ذلك.