أسعار النفط ترتفع متأثرة بهبوط مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع

وفي التفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 42 سنتاً أو بنسبة 0.51 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 83.58 دولاراً للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام غرب تكساس الأمريكي بواقع 61 سنتاً أو 0.78 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 78.99 دولاراً للبرميل.