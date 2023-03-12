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أرباح أرامكو ترتفع 46%.. الشركة تربح 604 مليارات ريال في 2022

توزيع 73.15 مليار ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن الربع الرابع
أرباح أرامكو ترتفع 46%.. الشركة تربح 604 مليارات ريال في 2022
سبق
سبق

أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة"، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 604 مليارات ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2022، مقابل تسجيلها أرباحاً بلغت 412 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع 46%.

كما أعلنت أرامكو توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 73.15 مليار ريال (19.51 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2022، ويمثل ذلك زيادة 4 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 وبما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح لأرامكو السعودية التي تهدف لتقديم توزيعات أرباح مستدامة ومتزايدة.

أرامكو السعودیة
أرباح أرامكو

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