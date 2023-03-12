أرباح أرامكو ترتفع 46%.. الشركة تربح 604 مليارات ريال في 2022

كما أعلنت أرامكو توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 73.15 مليار ريال (19.51 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2022، ويمثل ذلك زيادة 4 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 وبما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح لأرامكو السعودية التي تهدف لتقديم توزيعات أرباح مستدامة ومتزايدة.