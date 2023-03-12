أرباح أرامكو ترتفع 46%.. الشركة تربح 604 مليارات ريال في 2022

أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة"، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 604 مليارات ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2022، مقابل تسجيلها أرباحاً بلغت 412 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع 46%.
كما أعلنت أرامكو توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 73.15 مليار ريال (19.51 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2022، ويمثل ذلك زيادة 4 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 وبما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح لأرامكو السعودية التي تهدف لتقديم توزيعات أرباح مستدامة ومتزايدة.